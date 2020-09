Valgmøde måtte ikke udskydes trods corona-udbrud

DRONNINGLUND:Dronninglund er som bekendt hårdt ramt af corona - og det var netop derfor, at det lokale menighedsråd forsøgte at få udsat valgforsamlingen i forbindelse med menighedsrådsvalget tirsdag aften i idrætshallen på byens efterskole.

- Det ville jo give demokratiet et skud for boven, hvis mange ikke ville møde op til mødet på grund af frygt for at få corona. Men vi fik at vide af myndighederne, at det skulle gennemføres. Der var ikke hjemmel til at udsætte det, lyder det fra Jens Rasmussen, formand for menighedsrådet ved Dronninglund og Dorf sogne.

- Personligt synes jeg jo nok, at man burde kunne udskyde et valgmøde i en force majeure-situation, da det rammer den demokratiske proces. Jeg havde på forhånd fået at vide, at flere ikke turde møde op, tilføjer han.

De bange anelser viste sig at holde stik: Af 3400 sognebørn i Dorf og Dronninglund mødte blot en procent op til mødet, hvor man i øvrigt havde fokus på alt lige fra god afstand mellem stolene til rigelige mængder håndsprit.

Det medførte, at det ikke lykkedes at finde folk nok, der gerne vil sidde i menighedsrådet, idet man kun fandt seks af ni navne fra Dronninglund. Der blev dog fundet to fra Dorf, hvilket var nok.

Den lokale valgbestyrelse er nu ved at finde ud af, om man skal holde et nyt valgmøde.

Menighedsrådsvalget er skruet sådan sammen, at der under alle omstændigheder stadig kan komme nye lister på banen, hvilket vil udløse et afstemningsvalg, der skal holdes tirsdag 17. november.