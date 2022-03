Vandtårnet klædt i ukrainske farver

BRØNDERSLEV:Fredag aften skiftede de grønne lysringe på toppen af Vandtårnet ved Aalborgvej i Brønderslev farve. Nu lyser de i gult og blåt til støtte for Ukraine.

Formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard, oplyser i en pressemeddelelse:

- Med vores vandtårn som vartegn kan vi vise, at Brønderslev by står bag Ukraine. Brønderslev Kommune har mange ukrainere blandt dens borgere, så krigen i Ukraine føles ganske tæt på, oplyser han.

Lasse Riisgaard fortæller, at de nye farver også er kommet til efter en borgerhenvendelse.

- Vi havde tænkt tanken, og så kom der en borgerhenvendelse til mig, og vi tænkte, at selvfølgelig skal vi det. Vi kan ikke stoppe en krig, men vi kan gøre lidt, og vi kan udsende nogle signaler og sende vores støtte til Ukraine, fortæller Lasse Riisgaard.

Han peger på, at Vandtårnet er meget synligt. Det ligger helt ud til hovedvejen, der fører lige forbi Brønderslev og mod Hjørring eller Aalborg.

- Vandtårnet kan ses langt væk fra allerede i det øjeblik, du passerer Tylstrup. Her kan man se de kendte, grønne ringe, og det er noget, folk kender. Det giver en tydelighed, siger Lasse Riisgaard.

Allerede fredag aften var der folk forbi på aftentur, som kunne se de nye farver.

- Vi har behov for at udtrykke sympati og medfølelse og gøre et eller andet, siger Lasse Riisgaard.

Vandtårnet har for nylig gennemgået en renovering, som blev afsluttet sidste efterår. Her blev de gamle lysstofrør udskiftet med en moderne LED-belysning, som med nogle få tastetryk på en computer kan ændre farve.

Og det er altså den mulighed, man nu for første gang har gjort brug af.

Ukraines farver vil lyse vandtårnet op i første omgang indtil 16. marts.

- Justitsministeriet har meldt ud, at man må flage med det ukrainske flag frem til 16. marts, så det er i første omgang den dato, der er sat, fortæller Lasse Riisgaaard.