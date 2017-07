Vandværker dropper selvstyre

BRØNDERSLEV: Vandværkerne i Luneborg og Serritslev, som tilsammen har ca. 370 forbrugerne, bliver slået sammen med Brønderslev Vand A/S.

Bestyrelserne og generalforsamlingerne i de to vandværker har sagt endeligt ja til sammenlægningen. Forsyningen er gået i gang med at planlægge det praktiske. Sammenlægningen vil for Luneborgs tilfælde ske pr. 1. oktober, mens kunderne i Serritslev overgår til forsyningen til nytår, fortæller formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V).