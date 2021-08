Vanviddet fortsætter: Killinger kasseret i kasse

HJALLERUP:For anden gang på blot en måned har Nordjyllands Internat i Hjallerup taget imod en kasse med kasserede kattekillinger.

I slutningen af juni blev en kattemor og hendes tre killinger overladt til den sikre død i en lufttæt plastikkasse på en rasteplads ved Vrå.

Kun den ene killing overlevede, og derfor var der også med tilbageholdt åndedræt, at personalet på internatet i Hjallerup åbnede den tillukkede papkasse, der blev fundet på en rasteplads fredag formiddag. Herfra blev Dyrenes Vagtcentral kontaktet, og personale herfra kørte kassen med killingerne til Hjallerup.

Her blev vejret trukket en ekstra gang, før kassen blev åbnet.

- Vi krydser fingre for, at det, der er i kassen, stadig er i live. Uanset hvor mange gange, vi oplever dette, så er vi lige forfærdet hver gang, skriver Nordjyllands Internat i en status på internatets Facebookside.

Nede i kassen kiggede tre par forskræmte katteøjne op - pakket ind i en gammel, slidt t-shirt, som var alt, den forrige ejer gav dem med, da de blev overladt til deres skæbne.

En gammel t-shirt var alt, de tre kattekillinger fik med sig i kassen, som de blev efterladt i. Foto: Nordjyllands Dyreinternat

Heldigvis blev de fundet og afleveret i Hjallerup, hvor de allerede har det bedre, fortæller Freja Mølgaard Nielsen.

Hun vurderer, at killingerne er omkring 12 uger gamle, og den næste tid vil blive brugt til at gøre dem trygge og få dem sundhedstjekket, før de er klar til at komme ud i nye hjem, hvor de forhåbentlig bliver elsket mere end der, hvor de kom til verden.

For at hylde, at de tre røde killinger er gjort af et særligt stof, er de nu udstyret med superheltenavnene Batman, Superman og Hulk.

Opslaget på internatets Facebookside har allerede fået massiv opmærksomhed, hvor dyrevenner fra nær og fjern raser ove den behandling, de tre killinger har været ude for.

Hos Dyrenes Beskyttelse, som Nordjyllands Internat er en del af, oplyser Familiedyrschef Jens Jokumsen, at sommeren 2021 har slået alle rekorder, når det gælder efterladte dyr.

- Over 1500 svigtede og dumpede dyr. Desværre ved vi, at det langt fra har toppet. Det tidlige efterår vil sandsynligvis sprænge alle rammer og sende mange svigtede dyr ind på vores i forvejen pressede internater, forklarer Jens Jokumsen.

Af samme grund kører organisationen en sommerkampagne, hvor man melder sig til et bidrag på 100 kroner i månederne august, september, oktober og november. Du kan læse nærmere om kampagnen her.

Sidste år hjalp danske dyreinternater over 8000 efterladte dyr med at finde nye hjem.