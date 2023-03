Varmeselskab anklages for stor fejl - nu lægger kunderne sag an

DRONNINGLUND:Detaljerne i sagsforløbet er indviklede - men konsekvensen er ligetil: Hvis du får varme fra Dronninglund Fjernvarme og er berettiget til en varmecheck på 6000 kroner, så får du den ikke.

Dronninglund Fjernvarme står nemlig ikke på den liste hos Energistyrelsen med varmeværker, der giver deres forbrugere ret til at få hjælp til varmeregningen.

Omkring 500 forbrugere under Dronninglund Fjernvarme får aldrig en varmecheck fra staten, selvom de har krav på den. Her ses advokat Kim Østergaard, advokat Jeannette Würtz med styregruppen: Randi og Bjarne Hansen, Benny Engelsted Karlsen, Tage Kohsel, Carsten Møller Nielsen. Foto: Henrik Bo

Og der er ingen mulighed for at komme på den liste. Men Dronninglund Fjernvarme burde stå på listen.

Det oplyser advokat Kim Østergaard, der sammen med en gruppe borgere netop har besluttet at anlægge sag mod bestyrelsen af Dronninglund Fjernvarme for ikke at have sørget for, at varmeværket kom på Energistyrelsens liste i foråret 2022.

- Vi vurderer, at op mod 500 af varmeværkets cirka 1400 kunder er berettiget til en varmecheck, forklarer han.

Vinder borgerne sagen, vil der skulle udbetales erstatning fra Dronninglund Fjernvarmes bestyrelsesansvarsforsikring.

Det drejer det sig om 6000 kroner til 500 forbrugere, og dermed vil erstatningen løbe op i omkring tre millioner kroner.

Carsten Møller Nielsen har en fortid som formand i Dronninglund Fjernvarme, og han er gået med ind i styregruppen for, at der kan blive placeret et ansvar og dermed udbetalt erstatning. Foto: Henrik Bo

Bestyrelsen afviser at have begået fejl i sagen, og derfor ender sagen i retten.

Bestyrelsen påpeger gennem deres advokat, at varmeværkets daværende driftsleder telefonisk meddelte dem, at varmeværket ikke var berettiget til at stå på listen, og derfor skulle de ikke reagere på Energistyrelsens mail. Men det afviser driftslederen, at han har sagt.

Formand for Dronninglund Fjernvarme Svend Bjerre Bøgh ønsker ikke at kommentere forløbet, da Nordjyske ringer og oplyser ham om, at gruppesøgsmålet er undervejs.

- Det er noteret. Sagen kommer til at rulle på et tidspunkt, og så vil vi diskutere anklagen i retten. Men det er da kedeligt, at de har det på den måde, siger Svend Bjerre Bøgh.

Benny Engelsted Karlsen var en af de første til at tage sagen op med varmeværket i foråret 2022, da han er på efterløn og ville søge om en varmecheck. Foto: Henrik Bo

Det er Tage Kohsel, der anlægger sag på vegne af alle, der burde have fået varmehjælp.

Han er selv berettiget til varmechecken, og nu skal alle, der gerne vil omfattes af gruppesøgsmålet, henvende sig til advokaterne Kim Østergaard og Jeanette Würtz.

- Vi anlægger et gruppesøgsmål, og hvis retten i Hjørring anerkender søgsmålet, betyder det, at alle de berørte forbrugere får erstatning, hvis vi får medhold i retten, forklarer advokat Kim Østergaard.

De sagsøger konkret bestyrelsen for ikke at have reageret på en mail fra Energistyrelsen 14. marts.

Her stod der, at Dronninglund Fjernvarme skulle foretage en beregning for at komme på den liste med varmeværker, hvis kunder kunne modtage en varmecheck.

For at være berettiget til de 6000 kroner i varmehjælp, skal ens varmeværk fået mindst 65 procent varme baseret på såkaldte ledningsgasanlæg. Men beregningen blev ikke foretaget, som den skulle i marts.

Senere blev beregningen rent faktisk foretaget og var på 71,3 procent, men da var fristen for at sende tal ind til Energistyrelsen for længst overskredet.

Advokat Kim Østergaard og advokat Jeannette Würtz oplyser, at efter fristen var udløbet blev der foretaget en beregning, som viste, at varmeværkets kunder kunne søge om de 6000 kroner i varmehjælp. Foto: Henrik Bo

- Det tal bliver lagt frem på generalforsamlingen 18. maj, forklarer advokat Jeannette Würtz.

Retten kommer dermed til at skulle afgøre, om bestyrelsen burde have sikret sig og havde et ansvar for, at beregningen blev foretaget, da de blev bekendt med mailen fra Energistyrelsen.