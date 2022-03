Vej måtte spærres, da bil brød i brand

MANNA:En bil brød torsdag ved middagstid i brand på Brunbakkevej vej Manna vest for Brønderslev. Og det gav beredskabet lidt flere udfordringer, end en normal bilbrand gør, siger indsatsleder Jørgen Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

- Det er en varebil, der er brudt i brand, og det viser sig, at det er et køretøj, der kører rundt med skadedyrsbekæmpelsesmidler. Det betyder, at vi er lidt forsigtige med den og tager nogle forholdsregler, siger Jørgen Pedersen.

Forsigtigheden bundede i, at hvis der gik ild i midlerne til skadedyrsbekæmpelse, kunne de måske udvikle giftige gasser, så Brunbakkevej blev spærret af, så der var en sikkerhedszone omkring bilen. Den viste sig dog at blive overflødig.

- Vi fik relativt hurtigt slukket køretøjet, og det viste sig, at de stoffer, de kører rundt med, ikke har været truet. Så det blev ikke til mere end en almindelig bilbrand, siger Jørgen Pedersen.

Vejen var spærret af i en times tid, og ved 15-tiden var brandfolkene helt færdige med arbejdet på stedet.