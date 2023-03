Vejdirektoratet forventer, at alle sneplove i Nordjylland skal i aktion under snestorm

NORDJYLLAND:En snestorm rammer Danmark mandag aften, og det har Vejdirektoratet forberedt sig på.

Det fortæller afdelingsleder for Vejdirektoratets driftscentral, Carina Meldgaard Frandsen.

- Det, vi har gjort, er, at i weekenden varslede vi vores sneplove i beredskab, og i dag har vi kigget lidt på, om vi skulle sætte bemandingen lidt op på vores vintervagtscentral, siger hun.

Derfor står sneplovene klar, når snestormen forventes at ramme mandag aften, og de vognmænd, der skal forsøge at holde vejene farbare, er klar til at rykke ud.

Selvom prognoserne lyder på, at snestormen vil ramme hårdest i Nordjylland, er der gjort sneplove klar i hele landet.

Udover at gøre sneplove klar, sørger Vejdirektoratet for at salte de nordjyske veje, inden sneen begynder at dale.

- Først på aftenen skal vi ud og have lavet en saltning forud for snefaldet. Det gør, at sneen ikke så nemt bliver kørt fast på asfalten, og så undgår vi, at vi får lavet de her isklumper, siger afdelingslederen og fortsætter:

- Salt tør sne en smule, og hvis det er koldt, og sneen tør, inden vi får skrabet i det, så kan det lave isklumper. Det gør det ikke så ofte, når vi får smidt salt ud forud for snefaldet.

Carina Meldgaard Frandsen forventer, at alle plove Nordjylland skal på vejene i løbet af aftenen.

- Jeg forventer, at vi skal have alt materiale ud, så jeg forventer en hel del sne.