DRONNINGLUND: - Vi glæder os meget over slottet og al den varme, vi har mødt fra både lokale og fra mennesker rundt omkring i landet.

Nanna Henriette Høgsbro og Carl Chr. Pedersen, som overtog Dronninglund Slot i slutningen af 2017, vil gengælde den store opmærksomhed fra omverdenen med en velkomstreception på Dronninglund Slot. Den finder sted den første lørdag i februar - altså på lørdag 3. februar fra 13 til 16.

- Vi har stor lyst til at se alle de, som har lyst og tid, til en reception på slottet, hvor vi vil fortælle lidt om os selv, og hvad vi efterhånden har af planer, som måske kunne blive til flere i løbet af dagen. Vi vil gerne have, at man lægger vejen forbi Dronninglund Slot og kommer ind og mærker det stykke Danmarkshistorie, som vi alle er en del af, og som vores tykke mure er den historiske ramme om, siger det nye værtspar på slottet.

- Vi sørger selvfølgelig for, at vores alle sammens smukke slot er pyntet til at "vise sig frem", og Galleri 5.000 fra Odense kommer med kunst. Vores gamle, dejlige flygel kommer tilbage og bliver spillet på, og der vil også blive tændt op i pejsen, så man kan hygge sig med vin og små kanapeer.

- Det her fantastiske slot har indtil for nylig ikke ligefrem været en drøm for os. Vi har haft rigeligt med vores gård og vores arbejde. Jeg som leder af en herlig idrætsbørnehave, Carl Chr. Pedersen som landmand og engageret i det politiske og så lige vores fem børn, deres mænd og koner og vores dejlige børnebørn, siger Nanna Henriette Høgsbro, som så tilføjer: - Men så kom denne mulighed, og det er nu blevet til vores drøm - det er lidt som at få et barn mere.

Der er rigtigt mange, som har udtrykt ønske om at samarbejde med de nye ejere. Forslagene går på en urtehave, så der er friske urter til køkkenet, en rosenhave, så der er roser til bordene, idéer til koncerter i parken, pyntning af slottet til fest- eller blot hjælp i bred almindelighed. - Det er fantastisk med så stor velvilje overfor slottet. Vi er åbne overfor gode idéer, og vil gerne samarbejde, siger Nanna Henriette Høgsbro og Carl Chr. Pedersen.

- Derfor vil vi byde jer alle hjertelig velkommen til en hyggeaften med god mad og fornemmelse af at sidde midt i historien, slutter det nye værtspar.