Ventetid halveret

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Visitationsperioden for at komme på plejehjem er halveret fra 16 til 8 uger. Det kunne ældrerådet konstatere på sit seneste møde. Ældrerådet har valgt at sætte fokus på den lange ventetid.

- Det er en utrolig fin udvikling fra visitationens side, lyder det fra formand for ældrerådet, Inger Møller Nielsen.

- Ældrerådet er på vej rundt til alle pleje- og aktivitetscentre for at danne os et indtryk af, hvordan de forskellige hjem og centre bliver drevet i dagligdagen. Samtidig giver det også ældrerådet mulighed for at møde lederen på det pågældende sted, hvilket giver os et fint indblik i de forskelligheder, der nødvendigvis må være.

Ældrerådet har udpeget en kontaktperson til hvert sted, således et medlem har en særlig opmærksomhed på et eller to centre.

- Vi håber det vil give ældrerådet både et godt samarbejde og et godt indblik i hele området.

Derudover følger ældrerådet meget opmærksomt med i hele debatten omkring frem fremtidige plejecenter-struktur.

Ældrerådet har fået udarbejdet en pjece, der fortæller om rådets opgaver, og hvem der kan kontaktes. Plejen udleveres en del steder.

I morgen mødes ælderådet med ældreomsorgsudvalget.

Inger Møller Nielsen er også inviteret til møde med Ældre Sagen onsdag.