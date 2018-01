Verdens mest effektive varmeværk

BRØNDERSLEV: I dag udkommer årets første "Fjernvarmen", der er Dansk Fjernvarmes magasin.

Du kan læse om Brønderslev Forsyning, der går efter prisen som verdens mest effektive grønne kraftvarme. I Brønderslev har selskabet blandt andet investeret i et kraftvarmeværk, der kombinerer flis, et solvarmeanlæg med spejlglas, varmepumper og en ORC turbine.

Det nye anlæg er så banebrydende, fortæller varmechefen, at de i 2017 alene har haft 17 internationale delegationer for at se og høre om den nordjyske succes.

I magasinet kan man læse historien og se de billeder fra Brønderslev Forsyning.

I en analyse af konkurrencesituationen i fjernvarmen, som EA Energianalyse, Deloitte og Konveks har lavet for regeringen, konkluderer forfatterne, at den billigste fjernvarme fås ved at fjernvarmen sættes fri og ikke skal underlægges regulering, sådan som politikerne ellers ved flere politiske aftaler har givet hånd på.