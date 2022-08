Verdensklasse-pianist besøger landsby i Vendsyssel

ASAA:Torsdag den 18. august får Jernstøberiet besøg af Mogens Dalsgaard, som vil underholde med en flygelkoncert.

Der er rigtig godt gang i billetsalget og arrangementet er endnu en markering af, hvad Jernstøberiet kan bruges til.

- Vi er så heldige at Mogens Dalsgaard har sagt ja til at give en rigtig flygelkoncert i Jernstøberiet og vi glæder os rigtig meget til denne oplevelse, lyder det i en pressemeddelelse fra Villy Mortensen, der er formand for fonden "Jernstøberiet Asaa - Vores Kulturfabrik"

Født i Asaa

Pianisten Mogens Dalsgaard er født i inspektørboligen på Asaa Skole, han tilhører eliten af pianister og har et bemærkelsesværdigt virke i såvel Danmark som i udlandet.

Mogens Dalsgaard er uddannet på musikkonservatorierne i Aalborg og København, og debuterede under stor opmærksomhed i København i 1964, men havde da - allerede som 17-årig - for længst optrådt i Griegs og Mendelsohns klaverkoncerter, som solist i Aalborg Symfoniorkester samt Danmarks Radio.

Mogens Dalsgaard har medvirket i flere film, og han har indspillet en lang række CD'er og LP'er. Han optræder ofte som akkompagnatør for nogle af landets bedste sangere.

- Så kom endelig og oplev Mogens Dalsgaards flygelkoncert, som er i verdensklasse og lyt til hans oplysende og ofte underfundige, humoristiske måde, hvorpå han præsenterer koncertstykkerne, siger Villy Mortensen.

Billetter kan blandt andet købes hos Spar i Asaa og i Jernstøberiets åbningstid fra kl. 12.00 til 16.00, mandag er der dog lukket. Billetprisen er 150 kroner, men for de som har en folkeaktie i Jernstøberiet er prisen kun 100 kroner for husstandens medlemmer.