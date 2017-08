Veteranbiler og deres ejere kørte en tur

HJØRRING: - Nu må vi se om vi kan starte, siger Ole Mortensen fra Juelsminde. Han skal som den første sendes ud på årets rute her lørdag formiddag, fordi han ejer den ældste veteranlastbil på årets nordjyske veteranrally. Bilen er fra 1931, og ejeren er måske 20 år yngre.

Det vides ikke, og i den her sammenhæng er det også lastbilerne, der er i centrum. Det er derfor mænd og enkelte kvinder er kommet kørende fra nord, syd, øst og vest, for at se hinandens biler, og ikke mindst mødes med andre, der har samme interesse.

Frank Nielsen er med i bestyrelsen for Dansk Lastbil Nostalgi, og han fortæller, at interessen for at deltage i Nordjyske Veteranrally er steget markant fra 20 det første år til 117 biler nu her sjette gang.

- Mange af deltagerne er chauffører eller har været chauffører. Folk, der har siddet bag et rat begynder ikke at spille golf eller bridge, når de går på pension. Men de har lyst til at mødes med andre, der har samme interesse, og derfor tror jeg interessen er steget så meget på de seks gange, vi har holdt rallyet.

Mange af lastbilchaufførerne kender også hinanden, og er mødtes på Europas landeveje.

Derfor bliver der udover at "sparke dæk" også fortalt mange anekdoter, for i denne branche hilser man altid på hinanden, og hvis ens lastbil får problemer, så hjælper man hinanden.

- Der bliver fortalt mange røverhistorier på en dag som den her, siger Frank Nielsen.

Rallyet kan vel nærmest betegnet som et orienteringsløb på fire timer med poster på steder i Sindal, Kvissel, på Øksnebjerg ved Frederikshavn, trafikcenter Sæby, Klokkerholm, Serritslev og så tilbage til Hjørring. Undervejs skal de blandt andet bakke via deres spejle, og gætte på, hvor meget en sæk vejer. Det handler ikke om at køre stærkest, det handler om at gennemføre, og så komme på en sjov udflugt med vennerne. Præmier er der til alle.

- Vi vælger at folk skal køre ad de små veje, både for at de kan se steder, der ikke kender i vores landsdel, men også fordi lastbiler i gamle dage kørte rundt på de små veje, siger Frank Nielsen.