Vigtig meddelelse til forældre: Eleverne må aldrig mangle slik

BRØNDERSLEV:Man kan godt lige få lakridspiben galt i halsen, hvis man falder over Brønderslev Gymnasium og HF's seneste opslag på Facebook.

Her kommer gymnasiet nemlig med en opfordring til forældrene om, at eleverne aldrig må mangle slik!

Det er dog kun en mindre del af eleverne, som opfordringen gælder. Det er skolens 3.g'ere og 2.hf'ere, der nu er begyndt at arbejde på deres store opgaver - de såkaldte SRP'er og SSO'er.

Ud over opfordringen til, at eleverne aldrig må mangle slik, så gøres det også klart, at eleverne ikke må lave husarbejde, at der altid og særligt om natten skal være varm kaffe og kold cola, at de helst skal have serveret livretter, og at forældrene bare skal nikke forstående, når eleverne skælder ud over metoder, litteraturlister og videnskabsteori.

Og så ønsker gymnasiet i øvrigt "God skrivelyst til 3.g og 2.hf".

For 3.g'ernes vedkommende gælder reglerne de næste to uger, mens 2.hf'erne må nøjes med en uge.

Opslaget har fået en hel del god opmærksomhed.

Forældrene har øjensynligt modtaget meddelelsen positivt. I hvert fald skrives der i kommentarsporet opslag som, at "køleskab og skuffer bugner, og vi står klar med brede skuldre", "Netto er ribbet for lækkerier til den hårdtarbejdende herhjemme" og "Jeg iklæder mig stewarduniformen og står klar udenfor døren til at modtage de mindste vink".

Skulle nogen være i tvivl om intentionerne i gymnasiets opslag, så lyder en af kommentarerne "God humor".