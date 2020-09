Vikar havde smitte med ind i børnehus

HJALLERUP:Børnehuset Petra i Hjallerup, som er en integreret daginstitution med plads til 72 børn i alderen 0-6 år, har været nødt til at sende børn og ansatte på en af børnehusets stuer samt yderligere syv børn hjem i karantæne, efter at en vikar er blevet testet positiv for covid-19.

De berørte familier er alle blevet kontaktet direkte, ligesom alle forældre med børn i institutionen er orienteret om situationen.

Det oplyser Brønderslev Kommune i en meddelelse på sin hjemmeside, som også er blevet delt på kommunens Facebook-side.

I meddelelsen oplyser Knud Pedersen, områdeleder i Dagtilbudsområde Øst, at vikaren i sidste uge var på job i daginstitutionen i tre dage, hvor den pågældende var tilknyttet en af husets stuer - men i flere omgange også gav en hånd med på andre stuer.

De berørte familier opfordres nu alle til at lade sig teste i henhold til retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed - det vil sige to test foretaget på henholdsvis fjerde- og sjettedagen.

"I stedet for test kan forældre også vælge at holde børn hjemme 7 dage (fra sidste symptom, om nogen) Så opstår der ingen symptomer tælles de 7 dage, fra torsdag den 17/9", skriver Brønderslev Kommune i den meddelelse, som er blevet sendt til forældre med børn i daginstitutionen i Hjallerup - og altså delt på kommunens Facebookside.

Her forsøger institutionen og kommunen også at berolige forældrene.

"Vi vil naturligvis forsat gøre alt vi kan for at mindske smitte, og samtidigt have fokus på at skabe et trygt og godt pædagogisk miljø i Petra", hedder det.

På grund af smittesituationen oplyser institutionen, at børnene i tiden, der kommer, vil være fast opdelt i mindre grupper med faste voksne - det gælder både tidligt og sent. Samtidig indskærper kommunen, at der vil være ekstra opmærksomhed på symptomer, hygiejne og andre forholdsregler.