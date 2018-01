Vil indrette lejligheder på Dronninglund Hovedgaard

DRONNINGLUND: Ejeren af Dronninglund Hovedgaard, Anders Bundgaard, ønsker at indrette 12 lejligheder i ejendommen, der er nabo til Dronninglund Slot.

Han søger nu om at få fredningen ophævet. Men det vil Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg ikke umiddelbart gå med til.

- Vi inviterer slots- og kulturstyrelsen herop, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

En del af bygningskomplekset er fredet. Fredningen omfatter den trelængede gård, der er opført i tilknytning til Dronninglund Slot.

Gårdanlægget anvendes i dag til boliger, kontorlokaler og senest café for Jyske Aas-projektet. Men denne café er nu lukket.

Da bygningen er fredet, kræver en ombygning tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen - både i forhold til indvendige og udvendige forandringer. Det er ikke lykkedes Anders Bundgaard at komme i en positiv dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Han ønsker fredningen ophævet, og i stedet få bygningen erklæret bevaringsværdig. Derfor går han nu til Brønderslev Kommune.

Vil ikke ophæve fredning

Ved at ophæve fredningen og erstatte den af en beslutning om, at bygningen er bevaringsværdig, vil betyde, at beslutninger omkring bygningen flyttes fra Slots- og Kulturstyrelsen til Brønderslev Kommune.

Det kræver, at sagen forelægges Slots- og Kulturstyrelse, der skal foretage et særligt bygningssyn for, om ansøgningen kan imødekommes.

Embedsmændene i Brønderslev Kommune er af den opfattelse, at det vil være vanskeligt at få fredningen ophævet. Det begrundes med, at Dronninglund Hovedgaard i sammenhæng med Dronninglund Slot er en af kommunens væsentligste bevaringsværdier.

Embedsmændene i Brønderslev Kommune kan ikke gå ind for, at fredningen ophæves.

- Vi har forståelse for, at der er behov for, at der er ønske om en anden anvendelse, siger Karsten Frederiksen.

Hvis der sker en ændring til en bevaringsværdig bygning, kan bygningen ikke rives ned eller bygges om uden tilladelse fra Brønderslev Kommune.

- Det er vores opfattelse, at bygningerne har stor historisk værdi, siger Karsten Frederiksen. Men nu skal vi se, hvad Slots- og Kulturstyrelsen mener.