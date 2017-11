Villads og Valdemar giver koncert

BRØNDERSLEV: De to Hjørring-brødre Villads og Valdemar giver i eftermiddag kl. 16 koncert i Brønderslev Kirke.

Brødrene er for tiden på turné rundt i Jylland. Villads og Valdemar, der er henholdsvis 15 og 18 år, er uddannede violinister på musikskolen Sävsjö i Sverige, og de var kun seks og otte år, da de var uddannede. Senere kom de ind på Bach Musikgymnasium, som er en eliteskole under de to musikkonservatorier i Berlin.

Både Villads og Valdemar har deltaget i masterclasses og vundet finalepladser i musikkonkurrencer i Danmark, Sverige, Tyskland og Ungarn. De har gennem de seneste otte år spillet klassiske koncerter i kirker, på markeder og på gaden i flere lande.

Villads er kendt fra tv-programmet "Vidunderbørn", hvor han med Kim Sjøgren som mentor opnåede en andenplads.