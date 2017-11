Vindmøller i tilsynet

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev Kommunes håndtering af vindmøllesagen fra Skovengen ved Asaa havner nu på bordet hos Tilsynet med kommuner og regioner - ankestyrelsen. Det er Peer Risager, Kvisselholtvej i Agersted, der hævder, at han er blevet syg på grund af støj fra vindmøller, der har indbragt sagen. Han mener, at sagen er så uskøn, at han mener, at ankestyrelsen skal kigge på sagen.

- Jeg forstår ikke, at det er nødvendigt med alle de vindmøller, og dermed spolere folks helbred, når Brønderslev Kommune har til fulde opfyldt sin andel af forpligtelserne til vindenergi, fortæller Peer Risager.

Peer Risager undrer sig over, at kommunen har vendt tommelfingeren ned til fem vindmølleprojekter, hvor enten byrådsmedlemmer boede tæt på, og/eller byrådsmedlemmer har været med i kommende møllenaboers modstandskamp.

- I de projekter, der bliver vedtaget, har møllenaboerne ikke haft en reel chance for at undgå vindmøllerne. Det er så åbenlyst, at godkendelsen er bestemt på forhånd - på meget udemokratisk vis, også kaldet "aftalt spil". Det er sket på meget udemokratisk vis, hævder Peer Risager i sin klage til ankestyrelsen.

Forud for præsentation af projektet for fem vindmøller på Skovengen, udtalte politikere, at det er et fabelagtigt godt projekt.

- På dette møde i december 2014 kunne man hurtigt konstatere, at der var noget galt. Mange af de, der stille spørgsmål var positive over for projektet. Og det var folk, der ikke bor i nærheden af det kommende vindmølleprojekt.

Peer Risager hævder, at de var "indbudt" til lejligheden.

- Det pudsige i mødet var, at når én som bestemt ikke bryder sig om vindmølleprojektet, stillede et spørgsmål eller kom med en kommentar, var de "indbudte gæster", uden at sige deres navn, ofte hurtigt oppe for at modsige spørgeren. Dette blev accepteret af ordstyreren. Hvis en "modstander" sagde noget, uden at sige sit navn, blev vedkommende stoppet, og blev bedt om at sige sit navn.

Peer Risager påpeger, at der efterfølgende kom 520 indsigelser, og her var de 515 imod projektet.

- Det burde være nok til at stoppe projektet, mener Peer Risager. Det er sket andre steder, hvor der var bred modstand.

Ifølge Peer Risager har byrådsmedlemmer følt sig presset til at stemme for mølleprojektet, selv om de egentligt var imod. Her henviser Peer Risager til en debat på Facebook. Peer Risager hævder, at byrådsmedlemmer ikke tør gå imod den ønskede holdning, af frygt til konsekvenser i senere sager.

Peer Risager anker over, at opførelsen af møllerne er i gang, inden en anke til Planklagenævnet over mølleprojektet, er behandlet.

Endvidere anker Peer Risager over, at gamle møller ikke pilles ned, som der stilles krav om.

Peer Risager fortæller, at han har sendt mange klager over støj fra møller - dem ved Pulsen som han er nabo til - men ikke har reageret. Peer Risager skriver i sin klage, at Brønderslev Kommune ikke har villet besøge ham for at se på forholdene.