Vinfestival i Brønderslev serveres på ny måde: Det er nu, du skal slå til, hvis du skal være med

BRØNDERSLEV:Hvis du går og drømmer om at lægge have til din egen lille vinfestival for venner og familie, så er det måske nu, du skal slå til.

Nordjysk Vinfestival finder i år sted lørdag 12. juni - og billetterne er lige netop sat til salg. Billetsalget løber i fire uger frem til mandag 24. maj.

Dette års udgave af vinfestivalen i Brønderslev får en noget anderledes indpakning end vanligt på grund af corona-situationen. Hidtil har festivalen været afviklet over to dage i den anden weekend af juni i Brønderslevs gader - men denne gang kommer festivalen til at foregå online.

Om Nordjysk Vinfestival I efteråret 2015 fik varehuschefen i Føtex, Søren Flodgaard, idéen til en vinfestival i Brønderslev og tog fat i daværende handelschef Allan Have Jensen. Begge blev hurtigt enige om, at det vil være et godt aktiv for Brønderslev - til gavn for både byens gæster og beboere. Det skulle være en udendørs vinfestival med Brønderslevs egen vinrute. Nordjysk Vinfestival så dagens lys for første gang i juni 2016 - og afvikles hvert år den anden weekend i juni. I 2020 måtte festivalen aflyses på grund af corona-situationen, og i 2021 kommer den til at finde sted i en online-udgave. Arrangørerne forventer, at udgaven i 2022 igen kan afvikles i Brønderslevs gader. Den grundlæggende planlægning laves i dag af følgende seks personer: Allan Have Jensen (formand), Søren Flodgaard, Finn Aarosin, Per Rank Møller, Kristian Jepsen og Klaus Klæstrup. VIS MERE

Alligevel er arrangørerne glade for løsningen ovenpå et år 2020, hvor man var nødt til helt at aflyse.

- Vi aflyste sidste år med relativt kort varsel - og dengang syntes vi, at der opstod lidt af et vakuum. Mange af udstillerne har også klaget deres nød. De har savnet vores festival, fordi den er rigtigt hyggelig, fortæller Finn Aarosin, der er med i bestyrelsen for Nordjysk Vinfestival.

Hårdt år for udstillerne

- Mange af de mindre (vinhandlere og -producenter, red.) har det som en af deres større indtægtskilder at tage rundt på den slags festivaler over hele landet. De sælger en hel del vin på den måde, så der er nogle af dem, der rent økonomisk har fået en lussing ved, at vi ikke har lavet det sidste år.

Derfor ville Brønderslev-folkene meget gerne gennemføre Nordjysk Vinfestival i år - men turde dog samtidig kun satse på en online-version.

Brønderslevs midtby er under vinfestivalen normalt fyldt med små boder - men denne gang rykkes arrangementet ud i private hjem og afvikles med online-smagninger. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Da vi skulle tage en beslutning i det tidlige forår, syntes vi, at det så for usikkert ud, så vi valgte at gøre det på den her måde. På den måde synes vi stadig, at vi kan give de vinsmagende en god oplevelse - og samtidig får udstillerne mulighed for at komme ud over rampen med deres vine. Og så betyder det også noget, at vi gør det i den anden weekend i juni, så på den måde holder vi ligesom også fast i vores koncept, siger Finn Aarosin.

At flytte vinfestivalen til et senere tidspunkt i løbet af 2021 - i håb om at afvikle en "normal" vinfestival - har ikke rigtigt været relevant i bestyrelsens optik. Der ville simpelthen stadig være for stor usikkerhed omkring en række faktorer. Derfor har de valgt at holde fast i tidspunktet.

Sådan kommer det til at foregå

Festivalen kommer i år til at foregå på den måde, at man som deltager på forhånd bestiller vin. En kasse med seks flasker koster 600 kroner - og der er tre forskellige varianter af kasserne. De forskellige sammensætninger kan man se på vinfestivalens hjemmeside.

- Man køber en, to eller tre kasser via vores hjemmeside - og allierer sig så med nogle naboer - eller bare sig selv i husstanden, fortæller Finn Aarosin.

Folkene bag Nordjysk Vinfestival har på dagen indrettet det, de beskriver som "et havestudie", hvorfra der med et professionelt setup sendes via programmet Microsoft Teams. Fra havestudiet vil en række vineksperter guide deltagerne igennem vinene - og svare på eventuelle spørgsmål fra deltagerne gennem en chat-funktion.

Der vil - som altid - være mulighed for at bestille et udvalg af vine fra de deltagende vinhandlere. Arkivfoto: Lars Pauli

I kasserne ligger der en liste over udstillerne og deres tilbud - de forskellige kasser præsenteres henholdsvis klokken 14, klokken 15.30 og klokken 17. Hver kasse præsenteres på cirka en time, så der er altså en halv times pause imellem.

- Der er 18 forskellige vine fra næsten ligeså mange importører. Og der er mange gode tilbud, så det bliver ligesom til en rigtig festival. Og vi tror på, at vi kan få en rigtig hyggelig festival på den her måde.

- Hvor mange deltagere regner I med, at I kan få?

- Det har vi slet ikke turdet gisne om. Vi har haft små 2.000 festival-deltagere de senere år, men vi ved slet ikke, hvad vi skal regne med, for vi har ikke prøvet det på den her måde før. Men der har jo været flere vinhandlere, der har kørt online-vinsmagninger, og jeg har da hørt om, at nogle af dem har haft op til 2.000 deltagere. Om vi kommer helt op til 2.000, det tror jeg nu ikke - men kan vi komme op på nogle hundreder, så vil vi da også være tilfredse, fastslår Finn Aarosin.