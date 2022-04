Vinspecialist med fin krop og mere hjerterum

BRØNDERSLEV:Allerede på vejen forbi Vinspecialistens hvide, elegante facade og ind ad døren i den smukke bygning fra 1909 fyldes jeg af velbehag.

Forretningen er flot og luftig samtidig med at der er masser af flasker at gå på opdagelse i. Man kan vel sige, at Vinspecialisten har en fin krop og godt med hjerterum.

Der er masser af muligheder for at finde en god vin på hylderne. Foto: Kim Dahl Hansen

Kristian Jepsen, der leder Vinspecialisten i Bredgade 21 er fortsat ved at finde sig til rette i den nye butik, der er dobbelt så stor som den gamle i Algade.

Her er der plads til vinsmagningsarrangementer. Foto: Kim Dahl Hansen

Bagerst i lokalet på den nye adresse er der et hyggeligt lokale med langbord, behagelige stole og lækre lamper. Her er han fortsat ved at indrette et smagningsrum med plads til 20 deltagere og ved siden af er der mulighed for flere gæster til forskellige arrangementer, så vinkenderen Kristian Jepsen kan have 40 - 50 gæster inde på samme tid.

- Mit første arrangement her i butikken er kun for kvinder. Så smager de på bobler og rosé, nu det snart bliver sommer, siger han.

Kunderne har hele alderspektret, og er der to ting, der samler mennesker på tværs af generationer er det gin og vin. Det har Kristian Jepsen erfaret.

- Jeg har også en særlig Brønderslev Gin, hvor jeg bestiller og bestemmer smagen. Vi får 180 flasker hjem ad gangen. Lige nu venter vi på en Brønderslev Gin med smag af jordbær, basilikum og hvid peber, som vi snart får hjem til forretningen, fortæller han.

Vinspecialisten har et stort udvalg af spiritus. Foto: Kim Dahl Hansen

Foruden vin, spiritus og øl har Kristian Jepsen også andet på hylderne - eksempelvis spiritus, glas, chokolade, kaffe/te, cigarer, piber og lidt tobak.

Klar i nye lokaler