Virksomhed udvider: - Det bliver den største have-park forretning nord for Limfjorden

BRØNDERSLEV:Der sker kraftige ændringer hos den store virksomhed i Brønderslev på hjørnet af Markedsvej og Hjørringvej: Her har Almas Park & Fritid samt Danish Agros maskinforretning Traktor Høst gennem de seneste 10 år delt bygningerne på adressen.

Men nu udvider Traktor Høst i Brønderslev, mens Almas Park & Fritid flytter til Aalborg.

Det oplyser Traktor Høst i en pressemeddelelse.

- Specialafdelingerne jagt, fiskeri og hesteudstyr samles i Aalborg, hvor Almas Park & Fritid kører ufortrødent videre med disse tre afdelinger samt en stor have/parkafdeling, oplyser Peter Olesen, der er direktør for Almas Park & Fritid.

Mens det altså er slut med at købe fiskegrej, rideudstyr og jagtudstyr i butikken i Brønderslev, bliver der til gengæld mere park og fritid til kunderne.

Meget mere.

- Det bliver den største have-park forretning, der ligger nord for Limfjorden, fortæller Henrik Thomsen, der er direktør hos Traktor Høst.

- Vi overtager de lokaler, der var jagt, fiskeri og hesteudstyr i, og der sætter vi park og fritid ind.

Baggrunden for beslutningen er pladsmangel.

- Vi kan ikke rigtig være på matriklen heroppe længere, og derfor har vi et ønske om at udvide, fortæller Henrik Thomsen.

Og det er da også store sager, de sælger hos Traktor Høst - og ofte ikke noget, der lige kan klemmes ind på en hylde. Det er for eksempel plæneklippere og robotplæneklippere, ATV'ere og minilæssere, og så har de også mange små traktorer.

- Det er til kommuner, små entreprenører, hestefolk og fritidslandmænd, giver Henrik Thomsen som eksempler.

Samtidig sælger de også de store traktorer og andre maskiner i størrelse XL eller større, for eksempel mejetærskere.

Arkivfoto: Peter Mørk

Væk med gamle vægge

Butikken kommer til at se anderledes ud, og der skal fjernes gamle vægge og laves plads.

- Butikken kommer til at ændre sig fysisk ved, at der er andre produkter, og det bliver mere strømlinet til have og park, fortæller Henrik Thomsen.

En ændring for kunderne bliver også, at nu kommer butiksfolk og reservedelsfolk til at sidde samlet og kan støtte hinanden.

De fire nuværende medarbejdere på butik og reservedele fra Almas Park & Fritid i Brønderslev har takket ja til at komme med over og fortsætte samarbejdet i den nye have- og parkafdeling i Traktor Høst i Brønderslev.

Indtil videre er der plads nok til butikken, nu hvor den kan brede sig i alle de eksisterende lokaler.

- Men det ligger i kortene, at vi på sigt bliver større. Men lige nu kan vi godt være i de her bygninger, men de skal laves om, fortæller Henrik Thomsen.

Der er cirka 20 medarbejdere hos Traktor Høst i Brønderslev.

Traktor Høst ejes af Danish Agro. Danish Agro overtog i 2018 den del, der hed Almas Agro i Brønderslev, altså landmandsdelen.