Virus på to skoler i Brønderslev - seks klasser sendt hjem

BRØNDERSLEV:Antallet af coronasmittede danskere findes ikke kun som tal i de daglige opdateringer fra Statens Serum Institut.

Situationens alvor ses også ude på de nordjyske skoler og uddannelsesinstitutioner, hvorfra der kommer flere og flere meldinger om smitteudbrud og hjemsendelser af hele klasser.

Søndag kunne NORDJYSKE berette om smitteudbrud på to skoler og en videregående uddannelse i Hjørring Kommune.

Brønderslev Kommune meddeler på sin Facebookside, at to elever fra 8. og 9. klasse på Hedegaardsskolen er testet positive for covid-19.

- Vi har i den forbindelse efter samråd med den kommunale sundhedstjeneste valgt at sende begge klassers elever til screening. Dermed må de først komme i skole, når der foreligger et negativt testresultat, skriver kommunen.

Info om Hedegaardsskolen. Man har endnu ikke nået at få fat på alle forældre telefonisk, men rygter begynder jo at køre.... Slået op af Brønderslev Kommune iSøndag den 25. oktober 2020

Der er også konstateret smitte hos en elev i 2. klasse på Skolegades Skole i Brønderslev. Det betyder, at samtlige elever i fire klasser er sendt hjem efter nær kontakt med den pågældende elev. Det samme er flere fra personalegruppen, oplyser kommunen, som også informerer om, at en fodboldspiller fra Brønderslev Idrætsforening i weekenden er testet positiv efter en kamp i U15/16-regi.

Her opfordrer kommunen familierne til fodboldspillere i den pågældende kamp til at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi kan ikke vejlede om jeres barn i den forbindelse er nær kontakt eller ej. Hvis I har brug for vejledning i den forbindelse, bedes I kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed omkring dette, oplyser kommunen.

Ud over situationen i Hjørring og Brønderslev har NORDJYSKE fået flere henvendelser om smitte og hjemsendelser på en række andre undervisningssteder. Henvendelserne har vi endnu ikke fået bekræftet, og de er derfor ikke nævnt i denne artikel.