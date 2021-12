Vision for Hedelund klar: udsigt til madkulturhus, moderne forsamlingshus og professionelt teater

BRØNDERSLEV:Økonomiudvalget har godkendt en vision for Kulturområdet Hedelund - den skal danne baggrund for det videre arbejde med at søge fonde og komme videre med planerne efter at Restaurant Hedelund brændte ned. Visionen er lavet af en styregruppe med Peter Stecher (K) i spidsen.

- Den sagde vi ja til, og det indstiller vi til byrådet. Vi synes, det er godt, at hele gruppen er enige, og at der er lavet et fællesskab for Fabrikken og restauranten. Så kan de komme i gang med at lave ansøgninger, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

I visionen samles tre projekter til et - aktørerne er MOSS (Vildmosemuseet) og BAS (Brønderslev Amatør Scene) samt Restaurant Hedelund.

- Projektet skal være et samlingssted. Et moderne forsamlingshus, der både tilbyder rammer for foreninger og borgere, og som byder på teater, biograf- og museumsoplevelser, koncerter, foredrag og meget, meget mere, skriver styregruppen i visionen.

Hedelund beskrives som et forsamlings- og madkulturhus og et spisested med fokus på lokale råvarer og madkultur og som det tandhjul, der får midtbyen til at spille sammen.

BAS skal kunne tilbyde værksteds- og scenefaciliteter, så at det lokale amatørteater kan opføre sine forestillinger.

- Scenefaciliteter skal være af en sådan beskaffenhed, at de også kan benyttes af professionelle turnéteatre, hedder det i visionen.

Det ny Vildmosemuseum skal formidle Brønderslevs historie samt Vildmosens kulturhistorie og særegne biotop, og gennem forskellige formidlingsmæssige greb gøre historien relevant og tiltrækkende for både lokale og turister.

Placering fortsat uklar

Flere ting er dog fortsat uafklarede - herunder placeringen af den kommende restaurant.

- Den er ikke endeligt på plads. Det er aftalt i byrådet, at det skal være tæt på Fabrikken. Men hvad det betyder er ikke helt defineret. Der er nogle faktuelle ting, der skal tages hensyn til, siger Mikael Klitgaard.

Han peger også på, at der skal nogle professionelle ind over beslutningen om den fysiske placering.

- Dét, vi gerne vil have, er en sammenhæng med restauranten og de kulturaktiviteter, der er med museet og BAS. Men hvad det betyder placeringsmæssigt er der ikke taget 100 pct. stilling til, siger Mikael Klitgaard.

Der har fra mange sider været kritik af, at det er trukket så længe ud med en beslutning. Det var i 2018, at Restaurant Hedelund brændte, og forsikringssummen er for længst udbetalt.

- Vi kunne have bygget restauranten op igen, og det var også til diskussion. Nogle ville gerne, at det skulle være lidt mere visionært, så man kunne søge fonde og supplere de her penge for at få det til at passe med, hvad det kostede, husker Mikael Klitgaard.

Det første forsøg på at få et projekt op at stå kuldsejlede, da man for snart et år siden fik nej til støtte fra Realdania.

- Efter at det kørte skævt, var vi nødt til at retænke det og bruge tiden på at få lavet det projekt, mener Mikael Klitgaard.

Visionen skal godkendes i byrådet, inden man kan gå videre - det sker på onsdag.

Det er planen, at visionen skal danne retning for projektet og for den videre dialog med fonde. Det arbejde skal styregruppen fortsætte med, samtidig med at de skal arbejde med sammensætning af den fremtidige organisering i samarbejde med MOSS og BAS.

Mikael Klitgaard har ikke noget bud på, hvornår man vil begynde at bygge noget i Hedelund.

- Det tør jeg simpelt hen ikke. Man kan sige, at det er langhåret, men vi har besluttet, at det skal være visionært, og det betyder, at vi er nødt til at få fonde med for at komme op i helikopteren, konstaterer han.