Vokseværk med foder

STORE VILDMOSE: Det begyndte i det små med, at Jørgen Andersen solgte nogle sække foder fra sin lagerhal til i dag, hvor Mollerup Mølle i dag er en blomstrende virksomhed midt i Store Vildmose, Kunderne kommer fra Randers i syd til Skagen i nord.

Det begyndte for 10 år siden, da Jørgen Andersen lejede det halve af en hal ud til Mollerup Mølle, og siden er det kun gået én vej, nemlig fremad.

- Jeg blev ringet op af Jacob Pedersen fra Mollerup Mølle, der gerne ville hav et sted, hvor kunderne kunne hente sækkevarer. Aftalen kom i stand, og siden har det bare udviklet sig, fortæller Jørgen Andersen, der tidligere kørte foder ud til landmændene.

Ret hurtigt blev resten af Jørgen Andersen bygninger også taget i brug, og i 2013 blev den første kornhal bygget. Den kan lagre ca. 6000 tons korn. Siden hen er der kommet en kornhal mere til samt en sækkevarehal. For to år siden blev der opført en ny kontorbygning.

For syv år siden blev datteren, Malene Skjølstrup Jensen, ansat i firmaet. Hun er ansvarlig for salg og ekspedition.

- Det begyndte med, at jeg blot skulle hjælpe til, men ret hurtigt blev jeg ansat fortæller Malene Skjølstrup Jensen.

Mollerup Mølle satser på kunder i alle størrelser.

- Alle kan handle her. Uanset om man skal have en sæk kaninfoder eller skal have leveret 40 tons foder. I de store mængder kommer en bus med foderet

Den travle tid er specielt i høst, hvor vi i år modtog 24.000 korn, der skulle tørres.

- Vi kunne ikke rumme den store mængde selv, så vi kørte en del til Mollerup Mølle på Mors, fortæller Tommy Andersen, der er salgsansvarlig i Nordjylland.

I Luneborg drømmer man om at bygge yderligere en kornhal, så transporten til Mors spares.

Gødning, træpiller og dyrefoder er store vareområder, hvor der er et bredt udvalg.

Selv om forretningen ligger midt i Store Vildmose - nabo til Luneborg Kro - kan kunderne let finde dertil.

Jørgen Andersen lægger ikke skjul på, at han er overvældet over den udvikling, der er sket.

- Jeg havde slet ikke regnet med at nå til den aktivitet, der er i dag. Kunderne kommer fra hele landsdelen, og det er både landmænd og private, der kommer hos os, siger Jørgen Andersen.

Han siger, at kunderne godt kan li’ at der er god service, som kun findes få steder i dag.

- Vi er da stolte over, at kunderne kommer langvejsfra, for at handle her.

Der er i dag fire ansatte i Luneborg-afdelingen.

Historien om Mollerup Mølle går så langt tilbage som til 1860’erne. Men den nuværende historie blev født i 1940, da Holger Pedersen overtog møllen på Mors.

Mollerup Mølle er stadig et familieejet grovvareselskab med tredje generation af familien Pedersen kørt i stilling. Mollerup Mølle er én af de få private, der er tilbage.

Der er produktion på Mors samt i Skive og Thisinghus.