Vold mod bofælle

HJØRRING: En 30-årig mand fra Aars bliver i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor han er sigtet for vold mod en 53-årig kvinde fra Hjallerup.

- Den 30-årige har i et stykke tid boet hos kvinden, og sidste uge var der nogle omstændigheder, der gjorde, at han blev sur på hende. Fra torsdag til lørdag udsatte han hende flere gange for vold, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Da manden tidligere er dømt for vold, ønsker politiet at få ham varetægtsfængslet i fire uger.