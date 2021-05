Voldsom brand - et rækkehus er helt udbrændt

Opdateret med informationer fra Nordjyllands Beredskab klokken 17.28.

BRØNDERSLEV:Nordjyllands Beredskab kørte torsdag klokken 14.28 til brand på Ådalen i Brønderslev.

Branden startede i et rækkehus og spredte sig til nabohuet. Der var ingen fare for beboerne og alle naboerne er ude af husene.

Der var ingen hjemme i det hus, hvor branden startede, så brandårsagen er ukendt endnu, det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

- Vi spærrer af deroppe, og så undersøger vi brandårsagen formenligt i morgen, siger Jess Falberg.

Indsatsleder ved Nordjyllands beredskab Jakob Schmidt fortæller, at huset, hvor branden opstod, er udbrændt, og at de er i gang med efterslukningen, som formenligt vil tage et par timer endnu.

Ilden i det andet hus er slukket, og det har fået nogle sod- og brandskader.

- Teorien er, at branden spredte sig i noget tjærepaptag, men det er svært at sige præcis, hvorfor den spredte sig sådan, siger Jakob Schmidt.

På grund at kraftig røg har et hus overfor også fået nogle røgskader.

Der var meget røg fra branden. Foto: Henrik Louis.

