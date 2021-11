Voldsom brand på nedlagt landejendom

HJALLERUP/ØRUM:Der udbrød natten til torsdag brand i en ejendom på Vestermarksvej ved Ørum i det østlige Vendsyssel. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Beredskabet blev alarmeret klokken 02.23, og en af politiets indsatslederbiler var i nærheden og kunne hurtigt konstatere, at der var brand på ejendommen, der er et nedlagt landbrug. To personer opholdt sig på ejendommen, da branden brød ud, men de befandt sig ikke i den del af bygningen, hvor ilden brød ud.

- Der er tale om en længe, hvor der en gang har været beboelse i den ene ende og stald i den anden, men hvor stalden er bygget om til værksted.

- Huset er totalskadet. Da vi kommer herud er ilden næsten gået gennem taget, så der var ikke meget, vi kunne nå at redde, siger indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Foto: Jan H. Pedersen

Han tilføjer, at en solid brandmur mellem beboelsen og værkstedet har bremset ilden i at brede sig gennem bygningen, og at det har hjulpet brandfolkenes indsats.

Hvad der har forårsaget branden er ikke afklaret, og stedet bliver derfor spærret af, så politiets teknikere kan komme til at arbejde på stedet senere.

Det var brandfolk fra stationen i Dronninglund, der rykkede ud til branden, men de måtte undervejs have assistance fra Brønderslev, der trådte til med ekstra tankvogne og en sprøjtevogn. Desuden har indsatslederen tilkaldt hjælp fra en kran fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, der skal hjælpe med at få løftet taget af, så brandfolkene kan komme helt ind og få slukket de sidste små brandlommer og gløder.