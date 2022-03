Youssef boksede i Brønderslev - nu er hans skumle historie ude på Netflix

BRØNDERSLEV:- Om jeg kan huske ham? Ja, det kan du dælme tro, jeg kan. Jeg vidste godt, han var en bandit. Men jeg vidste ikke, det var så grimt, som det var.

Erik Thrane har set, hørt og oplevet lidt af hvert i sine 76 år.

Det kan ikke være anderledes, når man er æresmedlem af to nordjyske bokseklubber og har brugt en menneskealder på at være leder og træner i en verden, hvor det ikke altid er guds artigste børn, der dukker op.

Og Erik Thrane husker godt Youssef Khater. Den charmerende libanesiske dreng, der kom med sin familie til Brønderslev i midten af 1980'erne og hurtigt afslørede et idrætstalent ud over det sædvanlige.

Som bokser vandt han som 19-årig guld i letweltervægt ved Viking Box Cup i Nørresundby i 1997. Året efter var han af samme grund blandt kandidaterne til at blive kåret som Årets Sportsnavn i Brønderslev.

Siden afslørede han andre og sortere sider af sin personlighed. De sider, som i disse dage gør Youssef Khaters ansigt kendt over det meste af verden.

Det sker i minidokumentarserien "Worst Roommate ever", som kan ses hos den amerikanske streaming-gigant Netflix.

Serien er blandt de mest sete i Danmark netop nu, og i afsnit 3, som har fået titlen "Marathon Man" kortlægges flere dystre kapitler i Youssef Khaters livshistorie.

NORDJYSKE Stiftstidende beskrev i september 2007, hvordan Youssef Khater forberedte sig på et ekstremløb på 200 km i Brasiliens regnskov ved at løbetræne i Københavns Zoos tropiske afdeling.

Dengang var han 29 år.

I dag er han 43 år og har i de forløbne år trukket et spor af svindel, vold, kriminalitet og domme efter sig uden for Danmarks grænser.

Herhjemme er den tidligere professionelle marinesoldat sat i forbindelse med brandstiftelse, underslæb og dokumentfalsk. ligesom han angiveligt har lokket penge fra en lang række privatpersoner og organisationer ved at udgive sig for at være alt fra rejsearrangør, palæstinensisk elitesportsmand, importør af sportsudstyr og ejendomsinvestor.

Den absolut værste sag, som også er omdrejningspunktet for Netflix-afsnittet med ham i skurkerollen, stammer fra 2012, hvor han blev dømt for et mordforsøg på den amerikanske kvinde Callie Quinn fra Texas året forinden.

I 2011 boede de en overgang under samme tag i et hus i Chiles hovedstad Santiago sammen med en række andre unge mennesker fra flere lande. Efter et forsøg på at franarre kvinden og hendes amerikanske veninde 1000 dollars, der skulle have været brugt som indskud til en anden bolig, lokkede Youssef Khader Callie Quinn med ind i en forladt bygning i den chilenske hovedstad.

Her slog han hende ned bagfra med en jernstang, klemte sine hænder hårdt om hendes hals, hvorefter han rullede hende ind i en presenning og begravede hende under murbrokker i den tro, at hun var død.

Det var den unge amerikaner imidlertid ikke. Det lykkedes hende at vriste sig fri, og overfaldet kostede Youssef Khater en dom på 541 dages fængsel, som han modtog i 2012. Han nægtede sig skyldig i mordforsøg, men erkendte overfaldet på Callie Quinn.

Få uger inden overfaldet på den unge amerikaner var Youssef Khater ifølge Netflix-dokumentaren i slagsmål på åben gade i Santiago med den britiske statsborger Dominic Rayner, der beskylder Youssef Khater for at have stjålet 50.000 dollars fra ham, Penge, som skulle have været brugt på en fælles investering i ejendomme.

Også her angreb Youssef Khater med et stumpt våben, og slagsmålet stoppede først, da forbipasserende greb ind.

Siden fulgte retssagen for overfaldet på Callie Quinn, og da Youssef Khater havde afsonet omkring et år af den dom, blev han udvist af Chile og eskorteret til Danmark.

Her blev han 13. juli 2013 modtaget og anholdt af dansk politi i Københavns Lufthavn. Her blev han konfronteret med sin fortid i Danmark og præsenteret for et anklageskrift, der endte med at sende ham tre måneder bag tremmer.

NORDJYSKE Stiftstidende skrev senest om Youssef Khater i februar 2017, hvor han blev anholdt og tiltalt for svindel i Costa Rica. Her var han tiltalt for at snyde en kvinde for et sekscifret beløb, men i den sag blev han frikendt.

I 2017 blev Youssef Khater tiltalt - men senere frikendt - i en sag om bedrageri i Costa Rica.

Siden har der været stille om Youssef Khater, men mange steder på Facebook bliver der fortsat advaret mod ham, ligesom hans gøren og laden bliver systematisk gennemgået og opdateret på bloggen youssefkhaterscammer.wordpress.com.

Kilder, som ønsker at være anonyme, men som Nordjyske har talt med og kender identiteten på, fortæller, at Youssef Khater siden 2020 har opholdt sig i både Aabenraa og senest Fredericia, hvor han bl.a. har studeret på voksenuddannelser under navnet "August Eriksen".

At han fortsat dyrker forestillingen om, at han kan lide at løbe langt, underbygges af, at der 22. august 2020 var en "August Eriksen" tilmeldt halvmaraton-distancen ved Aabenraa Bjergmaraton som repræsentant for Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening. Personen stillede dog aldrig til start, viser resultatlisten fra løbet.

Formanden for Aabenraa Idræts- og Gymnastikforenings atletikafdeling, Kenny B. Andersen, bekræfter overfor Nordjyske, at Youssef Khater ganske kort har deltaget i klubbens aktiviteter uden nogensinde at blive meldt ind i klubben.

I Aabenraa G&I har Youssef Khater tilsyneladende ikke gjort sig uheldigt bemærket.

- Dem, jeg lige har snakket med, kendte ham kun som en, der ikke skilte sig ud fra mængden, skriver Kenny B. Andersen i en sms til Nordjyske.

Hvis Youssef Khater havde håbet på at kunne skjule sig i mængden, har hans skurkerolle i Netflix-serien smidt en stor kæp i hjulet.

Nu er den 43-årige mand med libanesiske rødder for alvor kendt i det meste af verden - og ikke kun for at være en talentfuld bokser fra Brønderslev.

- Han var en kanongod bokser. Men så begyndte han altså at lave alle de her narrestreger, konstaterer Erik Thrane.