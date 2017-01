AALBORG: Efter pres fra redere og limfjordshavne har Banedanmark netop besluttet, at den defekte klap på jernbanebroen ved Aalborg ikke kun skal åbnes én gang, men to gange i døgnet for skibstrafik. Også om natten skal skibene have mulighed for at sejle igennem, dog kun hvis de varsler brovagten et par døgn i forvejen.

Sådan er situationen, mens Banedanmark fortsat arbejder på at få broklappen repareret. Den skulle have været klar i mandags, men en test i sidste uge afslørede en fejl, og derfor er broen først fuldt funktionsdygtig til februar, lyder meldingen fra Banedanmarks projekt-ansvarlige, Bjørn Lykke Jensen.

Problemerne med broklappen skyldes, at den oprindelige løftemekanisme, der stammer fra 1930’erne, var så slidt, at den skulle udskiftes. Det arbejde gik i gang sidste forår og skulle have været færdigt i september sidste år. Men i sommer blev broen påsejlet, og derfor blev reparationen forsinket.

Testen i sidste uge viste, at den er gal med den software, der styrer løftemekanismen, og derfor bliver broklappen indtil videre manuelt betjent. Det kræver af juridiske grunde hele to mand, en fra Banedanmark og en fra den ansvarlige entreprenør, Per Aarsleff A/S, og derfor havde Banedanmark i første omgang valgt kun at åbne broen én gang i døgnet, nemlig kl. 13.

Det bliver nu ændret, så skibene også kan sejle igennem kl. 14 hver dag. Først når softwarefejlen er rettet, bliver driften normal.

Hvorfor Banedanmark ikke reparerede den slidte løftemekanisme allerede i 2012-13, da broklappen alligevel var helt væk i næsten et år efter påsejling af et finsk skib, har Bjørn Lykke Jensen denne forklaring på:

- For det første var vi dengang ikke klar over, hvor stor slitagen på løftemekanismen faktisk var. For det andet kræver en reparation en vis forberedelsestid, og dengang havde vi travlt med at få broen i drift igen og turde ikke risikere yderligere forsinkelser.

Den samlede godsomsætning i de fem største limfjordshavne vest for broen - Aggersund, Struer, Nykøbing, Skive og Thisted - var i 2015 ifølge Danske Havne 360.000 ton.