SKØRPING: Den store bronzealder-skat, der i 2014 blev fundet ved Bækkedal nær Gl. Skørping, blev i aftes hædret med en fornem andenplads, da dk4 i samarbejde med Nationalmuseet sendte udsendelsen "Danefæenes Top 10.

Faktisk lå Bækkedal-fundet i lang tid til at blive tildelt førstepladsen, fortæller Frantz Howitz fra dk4, men det endte med, at førstepladsen gik til den store vikinge-guldskat, der er fundet mellem Vejen og Ribe. Det er den tungeste guldskat, der hidtil er fundet i Danmark, men det er ikke nødvendigvis tyngden eller værdien af ædelmetallet, der afgør et funds arkæologiske værdi, og det var længe Frantz Howitz’ vurdering, at den arkæologiske ved Bækkedal-fundet overgik den flotte sydjyske guldskat, da Bækkedal-fundet giver ny viden om den sene bronzealder.

I begyndelsen af december tog Museet på Sønderskov imidlertid fat på en nærmere undersøgelse og udgravning omkring det sted, hvor vikingeskatten var blevet deponeret i midten af 900-årene. Her væltede guldet bogstaveligt set op fra jorden. Da der er tale om guldsmedekunst af højeste karat, bl.a. fire små hængesmykker med bjergkrystal og ametyst af en type, man aldrig før har fundet fra vikingetidens Danmark, endte det med, at det store nordjyske bronzealder-fund fra Bækkedal røg ned på en flot 2. plads.

Det mest opsigtsvækkende ved Bækkedal-fundet er det helt usædvanlige hesteudstyr. Med i fundet er alle de læderremme, der hører til et dobbeltspand. De er helt mirakuløst konserveret af det metal, som de er lagt ned sammen med.

Læderremmene er imidlertid så skrøbelige, at de endnu ikke kan flyttes fra Konserveringsafdelingen på Nordjyllands Historiske Museum og ind på Nationalmuseet for at blive endeligt Danefæ bestemt. Derfor har det helt unikke fund fra Bækkedal indtil nu ikke figureret på den Danefæ Top 10 liste, som dk4’s Frantz Howitz for syvende år i træk har sammensat i samarbejde med Nationalmuseet.

Både forrige og sidste år var Bækkedal fundet i spil til én af de allerøverste placeringer, men hver gang måtte fundet tages ud af listen. For at komme i betragtning "Danefæ top 10" skal genstandene have været til vurdering på Nationalmuseet.

I år er alle metaldelene fra Bækkedal fundet endelig blevet indleveret til Nationalmuseet for at indgå i den aktuelle Danefæ udstilling, som åbnes af hendes Majestæt Dronningen i dag lørdag den 28. januar. Læderremmene er derimod stadig til konservering for at blive yderligt stabiliseret og kommer ikke til at indgå i udstillingen.

Fik man ikke set "Danefæ top 10" er der flere muligheder på dk4, da programmet gensendes i dag, lørdag den 28. januar kl. 16.00, samt i morgen søndag kl. 22.00.