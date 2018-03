Brug vindueskarmen som urtehave

DANMARK: De fleste madretter bliver både mere indbydende og mere smagfulde af at få et drys grønt på toppen.

Og lige nu er det oplagt at få gang i krydderurterne i vindueskarmen, fortæller Jesper Carl Corfitzen, som er havefaglig ekspert hos Boligejernes Videnscenter Bolius.

- Når det er så koldt udenfor, skal man bare fylde sine køkkenvinduer med krydderurter. Fra midten af marts kan man for eksempel dyrke salat og spinat i vindueskarmen, det kan man hurtigt plukke af.

- Man kan dyrke det på babyniveau i nogle store, flade bakker og dermed gå og høste af det til frokosten, uden at det er blevet store fuldvoksne planter, forklarer Jesper Carl Corfitzen.

Af andre krydderurter og planter til madlavningen, som er velegnede til vindueskarmen, nævner han rosmarin, salvie, timian og purløg.

Rie Birk fra Haveselskabets rådgivning fortæller, at det er godt tidspunkt at så eller sætte krydderurter i vindueskarmen, fordi der er kommet lidt mere lys.

- Så de vil ikke stå og strække sig sådan efter lyset, som de ville gøre for en måned siden, siger Rie Birk og fortsætter:

- Så længe der ikke er mere lys, end der er, så gør det ikke noget, at der er en lille smule kulde eller træk fra vinduet. Forårslys og kølig temperatur er fint for de fleste krydderurter. En radiator under er til gengæld virkelig en dræber, særligt når der ikke er så meget lys, for det kan krydderurterne slet ikke finde ud af.

Foto: Scanpix/Peter Clausen

Man ser ofte krydderurterne i små potter i supermarkedet, og dem kan man sådan set godt købe. Der er dog et enkelt problem med dem:

- Man kan tage en billig krydderurt fra supermarkedet, og så kan man se, at den består af en masse små planter, fordi man bare har sået dem tæt sammen og ladet dem vokse op, fortæller Jesper Carl Corfitzen.

Det betyder, at planterne begynder at blive en trussel for hinanden og langsomt tager livet af de andre planter, i takt med at rødderne ikke kan få plads og nok næring i den lille potte.

- De små planter kan man godt tage ud af potten, brække forsigtigt fra hinanden og stille dem over i flere potter, og på den måde få flere planter ud af det. Sådan kan man godt lege med det.

- Få dem sat i nogle pæne skjulere i køkkenvinduet, så kan man sagtens komme tidligt fra start på den måde med at have alskens krydderurter, siger Jesper Carl Corfitzen og tilføjer:

- Men vil man gerne have nogle, der fylder lidt mere og bliver mere egentlige krydderurtehaveplanter, så skal man op i nogle lidt større potter, det der svarer til en halvliters potte. Så planterne er lidt mere grove og robuste i det, end de meget billige små.