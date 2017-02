AALBORG: CC-Trading i Vejgaard er et af de firmaer, der formår at få en forretning ud af det IT udstyr, som vi ikke længere bruger. De opkøber og istandsætter brugte telefoner, tablets og pc’er og sælger dem videre med reklamationsret. Der er voksende efterspørgsel på det billigere udstyr.

- Vi ser flere og flere sælge brugt elektronik - også her i Aalborg, siger butikschef Jonas Mørch. Kunderne er både folk med en dårlig økonomi, men også ældre der ikke har brug for den nyeste model og børnefamilier, der ikke vil give poderne for dyrt udstyr.

Men langt mere af alt det elektronik, vi kasserer, kan bruges igen, hvis lovgivningen og aktørerne indretter sig anderledes.

13.500 tons brugbart elektronik som frysere, blendere, fjernsyn og computere ender hvert år som skrot på genbrugspladserne. Alle disse apparater kunne få nyt liv, hvis de kom i cirkulation igen.

Det er ikke simpelt at undersøge hvert enkelt apparat for, om det er miljømæssigt forsvarligt at sende tilbage på markedet, om det virker og om produktsikkerheden er i orden. Men nu begynder parterne så småt at røre på sig: Miljøstyrelsen og affaldsaktørerne skal det kommende halve år diskutere, hvordan man vil kunne udnytte elektronikken smartere, og affaldsselskabet AVV i Hjørring vil gerne etablere et socialøkonomisk projekt, hvor flygtninge og arbejdsløse kan foretage vurdering og test af elektronikken.

