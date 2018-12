Bruger 100 millioner på at beskytte kysten - nu skal konsekvenserne undersøges

NORDJYLLAND: Kystdirektoratet vil have undersøgt og kortlagt, hvordan beskyttelsen af den jyske vestkyst påvirker havmiljøet, kysterne og baglandet.

Derfor har direktoratet hyret ingeniør- og rådgivningsvirksomhed Rambøll til at undersøge, hvordan kystbeskyttelse påvirker omgivelserne.

Projektet til godt ti millioner kroner omfatter de dele af den jyske vestkyst, hvor staten har ansvaret for kystbeskyttelsen, de såkaldte fællesstrækninger. I Nordjylland er det otte kilometer ved Skagen samt én kilometer omkring Lønstrup by. Herudover er der ved Blåvand samt 112 kilometer fra Lodbjerg til Nymindegab.

Sandfordring for 100 millioner

Staten og kommunerne bruger mere end 100 millioner kroner på at sandfodre om året, og fra 2020 vil der samlet set blive afsat næsten dobbelt så mange penge til beskyttelse af den jyske vestkyst som hidtil, ifølge Finanslovsaftalen for 2019.

– Når vi gennemfører kystbeskyttelse på den jyske vestkyst, skal vi også se på påvirkningen af befolkningen og på fugle og andre dyr både på land og i vand, siger Lars Erik Olsen, der projektleder hos Kystdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er tidligere vurderet, at op mod 10.000 sommerhuse og landejendomme til en ejendomsværdi på 11 milliarder kroner kan få skader, hvis der ikke bliver kystbeskyttet.

Kan gå ud over mennesker

Sandfodringen kan forstyrre sæler, bunddyr eller anden fauna og flora ude i havet, ligesom natur i de internationalt beskyttede Natura 2000- områder kan blive påvirket.

Også mennesker kan blive forstyrret af støj fra sandfodring. Det kan både gå ud over fastboende og turister i sommerhuse og erhvervsdrivende, der tejer penge på turister som eksempelvis campingpladser.

– Og hvis det generer for meget, må vi finde ud af, hvordan vi kan reducere støjen, for eksempel ved, at der kun sandfodres på bestemte tidspunkter af døgnet, siger Ole Riger-Kusk, der er projektleder ved Rambøll i pressemeddelelsen.

Rambøll har eksperter fra Aalborg Universitet som underrådgivere. Undervejs bliver de lokale beboere også hørt, og miljøundersøgelserne bliver tilpasset ud fra tilkendegivelserne. Ligesom rådgivningsfirmaet skal undersøge, hvordan man kan dæmpe de eventuel negative påvirkninger.

Miljøvurderingerne forventes færdige først i det nye år.