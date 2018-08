Brugere til kamp for væresteder: - Det er dybt forkert at lukke dem

HJØRRING: En gruppe borgere fra Hjørring Kommune, bevæbnet med bannere og sanghæfter, bevægede sig onsdag aften fra værestedet Huset i Overgade mod rådhuset i Hjørring.

De gik turen ind gennem gågaden i Hjørring for at vise deres utilfredshed mod Sundheds-, Ældre og Handicapudvalgets forslag om at lukke de socialpsykiatriske væresteder i Vrå og Sindal samt Den Blå Sociale Café i Hjørring.

Lukningerne af værestederne vil fra 2019 ifølge SÆH-udvalget give en årlig besparelse på 2,6 millioner kroner.

Nikolaj Pedersen, en af brugerne af værestederne, mener, at politikerne vælger at spare pengene de forkerte steder.

- Det er dybt forkert at lukke værestederne. Vi snakker om psykisk sårbare mennesker, som har brug for støtte, siger Nikolaj Pedersen.

Mange af de fremmødte demonstranter holdt tale foran Hjørring Rådhus.

Hvis lukningerne af værestederne i Vrå og Sindal bliver en realitet, så vil de to socialpsykiatriske væresteder i Hirtshals og Hjørring være de eneste i kommunen.