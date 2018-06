Brugs vil kæmpe for overlevelse: Lokale bakker op

BIRKELSE: Efter et borgermøde mandag er der igen optimisme for Dagli’ Brugsen i Birkelse. Den lokale opbakning har vendt stemningen i foreningen bag dagligvarebutikken, der nu kæmper videre for deres nærlokale butik.

- Det var et rigtig godt møde, og folk var meget engagerede. Det var vi vældigt godt tilfredse med, siger brugsformand Tove Brander Hejlesen.

Optimismen er til trods for, at brugsen efter seneste opråb tilbage i februar kun oplevede en forøget omsætning gennem to måneder - hvorefter den igen faldt.

- Folk har set, at det kan gå hurtigt på to måneder. Så jeg tror på, at det går. Vi skal bare gøre en indsats for at holde gang i butikken, lyder det positivt fra brugsformanden.

Dagli’ Brugsen i Birkelse har haft underskud gennem fem år og skal hæve den nuværende omsætning med 25 procent for at køre rundt.

Frivillige løser renovering

Tirsdag mødtes brugsforeningen så med deres rådgiver i Coop. Her blev de enige om at fortsætte kampen for at holde Dagli’ Brugsen Birkelse i live.

Et af de store diskussionsemner var en forestående renovering af lagerets gulv. Opgaven stod til at koste 150.000 kroner. Men det ser ud til at blive løst på en billigere måde.

Flere lokale har nemlig tilbudt deres arbejdskraft. Dermed bliver de frivillige hænder vejledt af professionel hjælp, der skal renovere gulvet i brugsens lager.

- Vi får noget likviditet, som vi kan arbejde med, når vi også kigger på en billigere løsning på at renovere lageret, siger brugsformanden.

Brugskonti kan styrke likviditet

Nye tiltag i brugsen skal også være med til at holde omsætningen oppe for at køre brugsen videre.

Bestyrelsen vil dermed kigge på de forslag, der kom frem ved mandagens borgermøde. Det blev blandt andet foreslået, at kunder kan oprette en konto i brugsen og sætte penge ind på, som de senere kan handle for. Det kan styrke likviditeten.

Den lokale opbakning har vendt stemningen i foreningen bag dagligvarebutikken, der nu kæmper videre for deres nærlokale butik. Foto: Andreas Falck