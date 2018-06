Brugs kæmper for at overleve - endnu en gang

BIRKELSE: Det er langtfra sikkert, at Birkelse i fremtiden har en nærlokal butik. Dagli’ Brugsen er i krise, og i går aftes blev den alvor understreget ved et informationsmøde.

Efter fem års underskud i den lokale brugs skal der nemlig ske noget drastisk, hvis indkøbsmuligheden skal blive i byen. Det siger brugsformand Tove Brander Hejlesen.

- Det her er sidste chance for at få det til at køre. Vi har brug for mere salg og mere opbakning for at drive brugsen. Så det er et informationsmøde, men vi efterspørger også folks tilkendegivelse på situationen, siger hun.

Tilbage i februar var der borgermøde om situationen i Dagli’ Brugsen Birkelse. Det resulterede i en øget omsætning de følgende måneder. Men nu er butikken tilbage på et niveau, hvor det ikke kan køre rundt.

- Vi var meget lyttende og har arbejdet med det, der blev foreslået. Vi har sat en masse i værk efterfølgende, og vi så jo en stigende omsætning. Men den faldt igen. Med en så sårbar økonomi som vores, hvor man kæmper med at betale regningerne, kan det mærkes med det samme, siger Tove Brander Hejlesen.

Krav om renovering

Et presserende punkt er også en forestående renovering, som fødevarekontrollen kræver. Derfor skal brugsforeningen skaffe omkring 150.000 kroner til at renovere gulvet på lageret. Pengene skal findes inden september.

Dermed vil bestyrelsen også vente på reaktioner og tilbagemeldinger, før de begynder at samle penge ind. Det kræver nemlig stor opbakning.

- Nu er det virkelig alvorligt. Det er ikke løgn. Der skal ske noget. Så vi skal have folks tilkendegivelser på det. Hvis de er imod det, har vi ikke nogen fremtid og for lille basis til at drive en dagligvarebutik, siger formanden.