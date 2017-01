Den store modernisering og udvidelse af SuperBrugsen i Pandrup til i alt 10 millioner kroner er nu så langt, at det bliver nødvendigt at lukke dagligvareforretningen fra torsdag 12. januar og indtil lørdag 28. januar, hvor brugsen kan friste med en helt ny butik.

Hele forretningen skal tømmes, og derfor kører SuperBrugsen også med tilbud begyndende med 20 procents nedslag i prisen på varerne stigende til 60 procent på den sidste dag inden den midlertidige lukning.

- Vi håber, kunderne hjælper med at tømme butikken for os, siger uddeler Anders Sølvkær.

Når det er sket, så skal alle de gamle kølere ud og erstattes af nye, ligesom der skal lægges nyt gulv samt males over alt, inden butikken skal fyldes op igen med varer.

- Der bliver travlt. Vi får brug for alle timer, siger Anders Sølvkær.

Personalet bliver dog assisteret af kollegaer fra brugsen i Løkken og Blokhus, ligesom konsulenter og sælgere hjælper med at få sat varer på plads.

- Og så glæder vi os til at vise den større og meget mere kundevenlige butik frem. Der kommer en ny åben slagter- og delikatesseafdeling, og vi får en afdeling med nedkølet frugt og grønt, ligesom vores sortiment generelt bliver mere bredt, siger Anders Sølvkær om moderniseringen og udvidelsen med de ekstra 200 kvadratmeter.

Han medgiver det er træls, at det er nødvendigt at lukke butikken, men forklarer, at det er den løsning der give mindste gene for kunderne.

- Alternativet var, at vi hver dag flyttede rundt på varegrupperne, og det ville betyde, at kunderne ikke ville kunne finde dem. Selv om det er dyrere at lukke helt, så vil det give mindre gene for kunderne, siger Anders Sølvkær.

Mens brugsen er lukket, så er det Spar i Kaas, der står for udlevering af pakker fra Post Danmark.