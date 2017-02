FREDERIKSHAVN: Hvis du står og mangler en billig bil, så har Jacob fra Frederikshavn en til salg på Bilgalleri, som du nok bør lade være med at købe. Også selv om 5000 kroner for fire hul ikke er alverden. I hvert fald er annoncen, der er set omkring 27.000 gange på tre dage, meget ærlig - og selv om det altid er svært at skille sig af med et familiemedlem, så bliver der ikke gjort meget for at tale bilen op.

Den bremser dårligt, forhjulsophængene og/eller styretøjet har i den grad set bedre dage og den kan ikke låses på en måde, der giver mening i hverdagen. Blandt andet.

Efter alle anprisningerne af Corollaens herligheder slutter annoncen sådan her:

Du spørger måske dig selv nu: “Jamen, Jakob. Hvordan kan du dog sælge sådan et fantastisk stykke værktøj?".

Svaret er enkelt. Jeg har simpelthen mit liv for kært.

Og det har du formentlig også ... i hvert fald er bilen trods de mange visninger endnu ikke blevet solgt.