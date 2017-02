HIRTSHALS: En 71-årig mand er blevet idømt otte måneders betinget fængsel for at hæve og bruge 800.000 kroner, selvom han var ved at gå konkurs, oplyser anklager Dorte Knudsen.

Dommen faldt i retten i Hjørring, hvor den tiltale tilstod, at han godt vidste, at han var på randen af konkurs, da han hævede pengene, så Nordjyske Bank kom til at hæfte for konkursen.

Banken kan nu se frem til at få pengene retur - den dømte blev i hvert fald pålagt at betale det fulde beløb tilbage.