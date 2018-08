Brunt græs overalt: Se luftfotos fra Aalborg

AALBORG: Aalborg:nu-fotograf Lasse Sand fik i løbet af ugen et lift med en kammerats ultralette fly med sit kamera over skulderen, og set fra oven er alt fra græsset i byens parker til de mange små og store idrætsanlæg er brune og afbrændte at se på. Det gamle ordsprog om, at græsset er grønnere kan måske passende afløses af "Græsset er brunere."

Og spørgsmålet er da også, hvor lang tid, der kommer til at gå, før det igen er muligt at nyde parkernes grønne græs og spille fodbold på en grøn bane og ikke en, der giver brandsår.

Hele historien på aalborg:nu