Brygger øl på fisk

THISTED: Kan fraskær fra torsk og mørksej udnyttes bedre end i dag, hvor det enten kasseres eller bruges til minkfoder.

Det mener Thisted Kommune og Thisted Bryghus, der sammen med Thisted Bryghus har brygget en øl tilsat marin kollagen udvundet af fraskær fra torsk og mørksej.

Marin kollagen er en type kollagen, der både kan bruges i cremer og til indvortes brug, og er der tale om marin kollagen, der primært laves af fiskeskin, er det et produkt af høj værdi.

Kiloprisen ligger i størrelsen 2.000 kroner.

Den nye øl er brygget for at demonstrere mulighederne med marin kollagen og for at sætte fokus på mulighederne ved at udvikle nye højværdiprodukter med udgangspunkt i den ressource, der ligger i fraskær.

Det sker allerede i både Norge og Island, hvor fraskær i stigende grad anvendes i højværdiprodukter. Blandt andet ud fra ønsket om at få mest muligt ud af den ressource både torsk og mørksej udgør og i en situation, hvor der ikke er udsigt til øgede fiskekvoter.

For yderligere at skabe momentum på udvikling og samarbejde om højværdiprodukter fra hvidfisk, holder Thisted Kommune med støtte fra Nordisk Råd en workshop med deltagere fra Norge, Island, Grønland og Danmark den 10. oktober 2017.

Workshoppen har fokus på værdiskabelse og udnyttelse af fraskær og øget samarbejde på tværs af grænserne.

Der kommer 50-60 deltagere fra de nordiske lande, som bredt repræsenterer fiskeribranchens virksomheder og organisationer.