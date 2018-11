Thisted Bryghus vil sikre fremtiden med million-investering

THISTED: ”Et markant beløb”.

Sådan beskrev Verner Jensen, formand for bestyrelsen i A/S Thisted Bryghus, i sidste uge investeringen i en udbygning med nyt brygværk.

Nu er der sat tal på. Thisted Bryghus vil udvide med en ny, 500 kvadratmeter stor bygning og et helt nyt brygværk som afløser for bryghusets nuværende anlæg, som er udtjent efter seks årtiers brug.

Udvidelsen skal fremtidssikre Thisted Bryghus, men også i at sikre en ensartet kvalitet på produkterne.

Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik sagde for et par uger siden ”ja” til at sende et forslag til lokalplan for udvidelsen af bryghuset i høring

Lokalplanen omfatter et 3.900 kvadratmeter stort areal, som i dag fungerer dels som p-plads for bryghuset, dels som en kommunal parkeringsplads. Nybygningen opføres på en del af de nuværende parkeringsarealer i tilknytning til bryghusets markante hovedbygning på Bryggerivej.

Direktør Aage Svenningsen, A/S Thisted Bryghus, forventer, at byggeriet sættes i gang så snart tilladelserne fra kommunen er på plads og at det står færdigt med udgangen af 2019.