Bryghus sikres plads til at bygge og udvide

THISTED: "Thisted Bryghus står foran en udvidelse, og opførelse af et nyt bryggeri kræver udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplanen".

Sådan står der i redegørelsen til punkt 198 på dagsordenen til mandagens møde i Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, KMTU. Under punktet skal udvalget tage stilling til igangsætningen af den planlægning, der skal gøre det muligt for bryghuset at udvide.

For Thisted Bryghus er ønsket om en udvidelse langt fra nyt. Senest på generalforsamlingen i 2018, hvor bryghuset i øvrigt kom med sit bedste resultat i 20 år, et overskud på 2,9 mio. kroner, blev det understreget, at bryghuset efter flere investeringer i produktionen var på vej med endnu en stor investering.

"Vi er en ældre virksomhed, og vi vil blandt andet gerne have et nyt brygværk, for det nuværende har efterhånden udtjent sin værnepligt, så vi er ved at kigge på mulighederne i øjeblikket, sagde direktør Aage Svenningsen i NORDJYSKE efter generalforsamlingen i år.

- Den endelige beslutning om en udvidelse er ikke truffet, og det er ikke noget, vi løfter fra den ene dag til den næste, og jeg ved ikke, om beslutningen træffes i år, siger Aage Svenningsen.

Forudsætningen for en udvidelse er under alle omstændigheder, at der er udarbejdet såvel den lokalplan som det tillæg til kommuneplanen, som der kræves før der kan udvides.

Og det vil der være i løbet af efteråret, hvor Thisted Kommunens Teknik og Erhverv forventer at fremlægge både lokalplan og kommuneplantillæg.

- Der er flere ting i det. Vi drømmer om en udvidelse, men vi brygger stadig masser af øl på vores nuværende anlæg - og det bliver vi ved med, siger Aage Svenningsen.

I følge sagsfremstillingen til KMTU forventes bryghuset at udvide med en bygning opført syd for bryggeriets parkeringsplads, som i forbindelse med projektet bliver sammenlagt med den offentlige p-plads til en stor, sammenhængende plads.