AALBORG: Antallet af bryllupper er efter nogle magre år igen på vej op. Finanskrisen har gjort sit til, at der ikke er blevet smidt så meget med hvide ris efter nygifte, men nu har en stor årgang nået den giftemodne alder. Og de vil gerne giftes. Og gerne med pomp og pragt. Det viste en bryllupsmesse i Aalborg søndag.

- Gennemsnitsprisen ligger i dag på cirka 1000 kr. pr. kuvert eller deltager. Det dækker også ting, som bruden selv skal have - men også bil eller karet, gommens tøj og så videre, siger messearrangør Carsten Charmig, der står bag de årlige bryllupsmesser.

Leje af limousine, bordpynt og kort, fotograf og bryllupskage, et bryllup kan hurtigt blive rigtig dyrt. Gennemsnitsprisen for et større dansk bryllup sniger sig nemt op i 100.000-150.000 kr. Eller dyrere. Alt efter hvor mange, som bliver inviteret.

Men den dyreste enkeltudgift er stadigvæk brudekjolen.

- Det er den, som er vigtigst for bruden. Og det er den, som er dyrest. Det er også dyrt at gå ud og leje sig ind i et festlokale og betale for alle dine gæster. Men hvis du taler enkeltudgift, er kjolen det dyreste. Eller ringene, siger Carsten Charmig.

Bryllupsmessen i Aalborg havde i øvrigt i år besøg af flere end normalt. Arrangørerne tror, at det skyldes at et mindre bryllupsboom så småt er på vej.