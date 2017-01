KØBENHAVN: De redaktionelle medarbejdere på BT har nedlagt arbejdet i forbindelse med den bebudede sparerunde på BTMX, der er en fusion mellem BT og Metroxpress.

Det betyder, at BT ikke udkommer fredag, hverken på print eller som e-avis, skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse.

Her fremgår det dog, at BT’s hjemmeside, bt.dk, fortsat opdateres.

- Vi bekræfter, at BT’s medarbejdere har nedlagt arbejdet i forbindelse med de fremlagte planer for samlingen af BT og Metroxpress.

- Berlingske Media og BT’s ledelse finder det trist, at det er sket og håber, at medarbejderne vender tilbage hurtigst muligt, så forhandlingerne kan genoptages, skriver Berlingske Media.

23 medarbejdere mister jobbet

Netmediet Mediawatch skriver, at fusionen betyder, at 14 redaktionelle medarbejdere og ni HK-ansatte bliver fyret.

BT og Metroxpress meldte i november ud, at man ville fusionere under navnet BTMX.

Dengang oplyste Mette Maix, administrerende direktør i Berlingske Media, at sammenlægningen ikke ville ske uden fyringer.

De redaktionelle medarbejdere blev ifølge Mediawatch informeret om organiseringen af BTMX torsdag formiddag.

Medie: Fotoafdelingen nedlægges

Ifølge Mediawatch kommer organisationen i BTMX til at bestå af 95 ansatte. Nyhedsorganisationen bliver delt i to, mens sportsredaktionerne bliver lagt sammen.

En enkelt medarbejder har angiveligt søgt en frivillig fratrædelse.

Ifølge fagbladet Journalistens oplysninger har medarbejderne i første omgang besluttet at nedlægge arbejdet indtil klokken ni fredag morgen, hvor de mødes igen.

Samme medie skriver, at hele fotoafdelingen bliver nedlagt. Det betyder, at fem fotografer mister deres arbejde. Samtidig står fire journalister, to redigerende og tre yderligere stillinger for skud.

Desuden skal antallet af praktikstillinger angiveligt skæres løbende til ti. I dag er der i alt 22 praktikanter på BT og Metroxpress.

/ritzau/