Budgetforlig i Jammerbugt: Penge til ny skole

JAMMERBUGT: Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt har fredag indgået en fælles aftale om kommunens budget for 2019 og frem til 2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står bag aftalen. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse fredag aften.

- Budgetaftalen er udtryk for, at der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Som en del af aftalen er sat penge af til at dække de udgifter, der er en konsekvens af, at der bliver flere børn, ældre og handicappede i Jammerbugt. Samtidig er der afsat midler til skolebyggeri, ny- og ombygning af daginstitutioner og fritidsfaciliteter. Eksempelvis er der afsat penge til ny skole i Jetsmark, ombygning og modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, byudvikling i Aabybro samt udstykning af byggegrunde i Brovst.

Der er også afsat flere midler til vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg, fremgår det af pressemeddelelsen.