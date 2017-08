Bunkervandring på tysk

HANSTHOLM: "Goddag og velkommen" lyder det langt de fleste dage, når der er vandring i de gamle bunkere ved Museumscenter Hanstholm, men ikke i dag.

- Guten Tag und wilkommen, lyder det torsdag formiddag.

Hen over sommeren har museet lavet gratis rundvisninger i det gamle befæstningsanlæg. Det fleste dage foregår det på dansk, men en gang i ugen laves rundvisningen på tysk for at imødekomme de mange tyske gæster på museet.

- Halvdelen af de, som kommer og besøger museet, er udlændige, og af dem er 80 procent nok tyskere, siger museumsforvalter Erik Ansø.

Selvom regnen siler ned, er der stadig en lille gruppe, der har sneget sig med på rundtur. Dagens fremmøde på lige under 30 er dog ikke typisk for Museumscenter Hanstholm i år. På de dansk guidede ture har der hen over sommeren i gennemsnit været 150 til 200 med på hver vandring.

Fredag 4. august bliver sidste dag med guidede bunkervandringer, før de vender tilbage til efterårsferien.