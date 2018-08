Burgerkæde dropper låg og sparer miljøet for tonsvis af plast

INDLAND: McDonald’s har lanceret nye bægre til McFlurry-isen, hvor plasticlåget er væk. Isene er så populære, at tiltaget vil spare miljøet for mere end 13 ton plastic om året.

McDonald’s på verdensplan har allerede annonceret, at plastic som vi kender det i dag, skal være udfaset fra alle restauranter inden 2022, men ikke mindst i de skandinaviske lande er man forud for den tidsplan.

I Sverige og Norge tester man eksempelvis netop nu pap-alternativer til plasticsugerørene, og kommerciel direktør i McDonald’s i Danmark, Mads Friis, håber, at testen går godt.

- Vi har næsten 180.000 gæster om dagen, så vi er klar over, at vi har muligheden for at gøre en forskel og er bevidste om vores ansvar. Tidligere i år indførte vi nye, miljørigtige bakkeservietter og sparer derved miljøet for næsten 14 ton skadeligt slagger om året, siger han i en pressemeddelelse.

- Med de nye McFlurry-bægre sparer vi miljøet for næsten 13 ton plastic. Men det skal ikke stoppe der, og der er absolut ingen grund til at vente til 2022, hvis udfasningen af plastic kan gå hurtigere. Jeg er i tæt dialog med mine kolleger i andre lande, og hvis eksempelvis Sverige og Norge kommer i mål med gode alternativer til sugerør, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skal introduceres i Danmark hurtigst muligt," siger Mads Friis.

Den første McDonald’s restaurant i Danmark åbnede i 1981. Der er i dag 89 McDonald’s restauranter i Danmark, der ejes af selvstændige franchisetagere. jl