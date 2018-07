Burgerkongen tilbage som selvstændig

FREDERIKSHAVN: - Jeg elsker at starte noget op. At sætte gang i noget og at arbejde med mennesker. Det er derfor, jeg kaster mig ud i det.

Citat: Morten Peter Madsen, der tirsdag slår dørene op til Frederikshavns nye fastfood-restaurant, Burger King på Nytorv.

Morten Peter Madsen fyldte 60 i februar, men ikke desto mindre har han tegnet kontrakt med Burger King, der giver ham rettighederne som franchisetager de næste 20 år.

Morten Peter Madsen åbner i næste uge den nye Burger King i Frederikshavn.Foto: Peter Broen

Kender branchen ud og ind

- Det er med til at holde mig i gang, og jeg har det bedst ved at være selvstændig, siger Morten P. Madsen.

Fastfoodbranchen er på ingen måde nyt territorium for Morten Madsen, der i 90’erne åbnede tre McDonalds-restauranter i henholdsvis Hjørring (1994), Sæby (1996) og Frederikshavn (1997).

I 2004 forlod han McDonalds-kæden og siden har han prøvet lidt af hvert.

Først kastede han sig over sin egen chokoladefabrik. Senere solgte han biler, persienner og huse, inden han kom til Stena Recycling - og inden muligheden for at starte Burger King-restauranten i Frederikshavn dukkede op, var det egentlig planen, at Morten Madsen skulle krydse Atlanterhavet i en sejlbåd.

Morten Peter Madsen åbner i næste uge den nye Burger King i Frederikshavn.Foto: Peter Broen

Iværksættergenet i dåbsgave

Iværksætterlysten har han ikke fra fremmede. Hans far var kendt som "Træmadsen" i Frederikshavn, og efter en shippinguddannelse hos ØK og et highschool-ophold i USA var Morten P. Madsen en periode i faderens tømmerhandel. Men nu gælder det den nye Burger King, hvor håndværkerne de seneste uger har arbejdet på højtryk for at blive klar til åbningen tirsdag morgen.

- Jeg er lidt firkantet og kan godt lide, når der er system i tingene. På den måde passer det fint til mig. Alting er sat i system, og så er det let at gå til. Lige nu er vi i fuld gang med at træne personalet, siger Morten P. Madsen.

Morten Peter Madsen åbner i næste uge den nye Burger King i Frederikshavn.Foto: Peter Broen

300 ansøgere

Han fik omkring 300 ansøgninger til de 33 stillinger på den nye Burger King.

- Det var helt overvældende. Jeg ser det som en mulighed for at give de unge en god start på arbejdslivet. De er fra 14 til 25 år og jeg har først og fremmest valgt efter deres personlighed.

- De skal helst have glimt i øjet og være indstillet på at give kunderne en god oplevelse. Samtidig skal medarbejderne være et spejlbillede af Frederikshavn, og jeg er også indstillet på at samarbejde med kommunen om at få fleksjobbere i arbejde, siger Morten P. Madsen. Der får selskab af sin yngste søn, Jonathan på 19 år, som skal være med til at drive restauranten det første år.

Mandag kl. 14 er der reception og tirsdag klokken 10 åbner Burger King, Frederikshavn, for første gang.

Morten Peter Madsen åbner i næste uge den nye Burger King i Frederikshavn.Foto: Peter Broen