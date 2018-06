Nordjysk burgerkonge åbner ny restaurant

FREDERIKSHAVN: Om blot en måned kan frederikshavnerne sætte tænderne i en ægte flammegrillet Whopper, når Burger King udvider med restaurant nr. 48 i Danmark.

Burger King tænder op for grillen og er klar til at lange Whoppere og andre kendte Burger King produkter over disken, når de i slutningen af juli måned, for første gang åbner en restaurant i Frederikshavn.

Bag den nye Burger King restaurant, står Morten P. Madsen, der et kendt ansigt i den nordjyske restaurationsbranche, og har tidligere stået bag flere andre franchise-drevne restauranter, blandt andet McDonald’s i Frederikshavn og Hjørring.

- Jeg glæder mig helt enormt til at åbne den nye Burger King restaurant i Frederikshavn. Skal man dømme på forhåndsinteressen fra de flere hundreder superkvalificerede ansøgninger, vi har fået, bliver det kæmpesucces. Det er væltet ind med gode ansøgninger - så interessen for Burger King er enorm det er jeg både beæret og lykkelig over, siger, franchisetager Morten P. Madsen.

Den helt nybyggede Burger King restaurant vil være i to etager, og have plads til 119 siddende gæster indenfor - hertil kommer ca. 40 pladser på en restaurantens tagterasse. Den nye restaurant bliver arbejdsplads for mere end 32 nye medarbejdere, og er også udstyret med en ’drive thru’, for dem der foretrækker at spise i bilen, eller tage maden med hjem.