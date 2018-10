Buschauffør opdagede brand: Hus ødelagt

SINDAL: Stuehuset på en ejendom på Glimsholtvej syd for Sindal er onsdag formiddag blevet totalt ødelagt af en brand.

Det oplyser vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

- Det var en buschauffør, der kørte forbi på Glimsholtvej. Han opdagede, at det røg fra bygningen og slog alarm, oplyser vagtchefen.

Foto: Torben Hansen

Da alarmen lød klokken 08.59, var tagpladerne allerede begyndt at springe på grund af den voldsomme varme.

Og da Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune nåede frem, havde ilden godt fat i den ene ende af bygningen.

Beredskabet rykkede med 14 mand, indsatsleder og et fuldt slukningstog med sprøjte, tankvogn og stigevogn.

- Hele tagkonstruktionen i den ene ende af huset er brændt, og nu piller vi lige så stille og roligt det hele fra hinanden. Vi var fra starten 14 mand herude, men seks er blevet sendt hjem. Vi forventer først at være færdige med arbejdet her hen på eftermiddagen, sagde indsatsleder Jesper Ludvigsen, Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune kort før ved middag onsdag.

Husets mandlige beboer var ikke hjemme, da branden brød ud, så ingen mennesker er kommet noget til.

- Vi skal senere, når branden er helt slukket, og det ellers lader sig gøre, have lavet en brandteknisk undersøgelse på stedet for om muligt at fastslå en brandårsag, siger Michael Elkjær.

Foto: Torben Hansen